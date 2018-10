Il Portogallo cresce aumentando il deficit? Il confronto tra una bufala e la realtà

Fabio Scacciavillani in questo video parla del rapporto tra crescita e spesa pubblica e usa come cartina di tornasole un esempio preciso, quello del Portogallo. Il pretesto per parlare dell’argomento è il filmato di Marco Bernabé della FEF Academy in cui si afferma che Carlo Cottarelli sbaglia quando spiega di non conoscere un paese al mondo che sia riuscito a far ripartire l’economia e ad aumentare il deficit pubblico diminuendo contemporaneamente il rapporto Debito/PIL. Secondo Bernabè quel paese esiste e si chiama Portogallo: “Cotta! Cotta!”, è il grido di battaglia. Ma le cose non stanno così: è proprio il grafico mostrato da Bernabè per supportare la sua tesi a dimostrare che Cottarelli ha ragione. Il video lo spiega: