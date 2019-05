Berlusconi vuole Draghi premier

Silvio Berlusconi rilascia un’intervista al Mattino oggi in cui fornisce due risposte molto interessanti che testimoniano una certa evoluzione del suo pensiero politico ma anche quello che potrebbe essere uno scenario possibile dell’Italia:

Qualora ci fosse una crisi, semmai sull’incalzare dello spread, lei sostiene che bisognerà tornare al voto. Esclude quindi un governo tecnico o di “responsabili”?

«Un governo tecnico è fuori discussione, il prossimo governo dev’essere finalmente scelto dagli italiani. Non accade più dal 2008, da più di dieci anni, da quando fu eletto l’ultimo governo Berlusconi. Per il resto deciderà il Capo dello Stato: noi siamo pronti a votare anche domani mattina». Il mandato di Mario Draghi alla guida della Bce è in scadenza:non potrebbe essere la personalità interno alla quale creare un esecutivo per rassicurare l’Europa e i mercati?

«Ho fatto nominare io Mario Draghi al vertice della Banca Centrale Europea, contro il parere di Francia e Germania. Ho anche detto in passato – senza consultarlo – che Mario Draghi sarebbe stato l’uomo giusto per un incarico di alta responsabilità in Italia. Lo ribadisco oggi e spero che possa succedere».

In primo luogo, bisogna osservare che le due risposte sono in contraddizione, perché quella di Mario Draghi è la tipica figura “tecnica” e fa sorridere che Berlusconi dica prima noi ai tecnici e poi proponga Draghi premier. A meno che Silvio non pensi che Draghi abbia voglia di farsi eleggere come parlamentare (magari nel suo schieramento) come leader dei moderati, ma questo andrebbe in totale e completa contraddizione con quello che Draghi ha sempre fatto trapelare su di sé riguardo la sua assoluta mancanza di volontà di scendere nell’agone politico. Per Draghi il ruolo ideale sarebbe quello di presidente della Repubblica, e il mandato di Mattarella scadrà durante questa legislatura. Sempre che duri.

