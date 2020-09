Berlusconi sta prendendo il Remdesivir per curare l’infezione ai polmoni

Dopo il bollettino di Alberto Zangrillo sulle condizioni di Silvio Berlusconi, definite stabili, oggi Massimo Clementi, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell’ospedale San Raffaele di Milano spiega in un’intervista al Corriere della Sera che terapie sta seguendo l’ex presidente del Consiglio:

Come sta davvero Silvio Berlusconi e quali terapie sta seguendo?

«Non sono un clinico, ma so che l’onorevole Berlusconi non è sottoposto a ossigenoterapia e non lo è mai stato (l’ossigenoterapia è un aiuto, a chi ha problemi ai polmoni, per respirare meglio, ndr). Ora sta seguendo una terapia con antivirali».

Quali?

«Il Remdesivir, l’unico farmaco anti-virale finora autorizzato dagli enti regolatori per la cura di infezioni da virus Sars-Cov-2: è stato sviluppato per combattere il virus Ebola (quello che provoca gravi forme emorragiche, soprattutto in Africa), non è specifico per il nuovo coronavirus, ma funziona anche in questo caso, se utilizzato nelle fasi precoci. È una terapia che può essere somministrata solo in ospedale ed è per questo che si è ritenuto necessario il ricovero al San Raffaele di Berlusconi: è indispensabile, infatti, monitorare, passo dopo passo, gli effetti di questa trattamento»