Berlino e il Professore a Firenze: lo spoiler de La Casa di Carta?

Le scene della fiction spagnola La Casa di Carta girate a Firenze tra la Basilica e il Battistero di San Giovanni e finite nel frattempo su tutti i giornali hanno agitato i sonni dei fans della serie tv: nelle immagini si vede un abbraccio tra il personaggio Berlino e il professore Sergio Marquina che puzza molto di spoiler, visto che nell’ultima puntata avevamo lasciato il primo crivellato di colpi delle guardie armate penetrate nella Zecca e il secondo in “vacanza” a godersi il “meritato” bottino della rapina del millennio.

Nelle scene che si vedono nelle immagini girate che mostrano la troupe al lavoro i due si abbracciano ma non c’è nessun elemento per dire che siano frutto di un colpo di scena e del ritorno alla vita di un personaggio morto, visto che in molti hanno osservato che potrebbero anche far parte di un flashback e dei ricordi del professore durante la rapina alla Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. D’altro canto non c’è solo la scena dell’abbraccio: anche altre scene sono state girate che ritraggono i due personaggi mentre parlano tra di loro a piazzale Michelangelo e piazzale Galileo. E questo forse è un indizio per valutare la possibilità che sia un flashback o meno.