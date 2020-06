«Dopo i terrapiattisti e i gilet arancioni di Pappalardo, pensavo di aver visto tutto…ma ecco l’assemblea costituente delle anime del Movimento. Ci sono persone che hanno il senso del tempo come nel film “Il giorno della marmotta”»: con chi ce l’ha oggi Beppe Grillo, che quando cita i film di solito è incazzato nero con qualcuno dentro il MoVimento 5 Stelle? Ma con Alessandro Di Battista, che diamine.

Beppe Grillo contro Alessandro Di Battista

Proprio oggi Dibba infatti è tornato in tv da Lucia Annunziata a Mezz’ora in più su Raitre e ha lanciato una proposta di quelle che spaccano: “Chiedo il prima possibile un Congresso, usiamo anche questa vecchia parola, o un’Assemblea costituente o gli Stati Generali del Movimento cinque stelle per costruire un’agenda politica e vedremo chi vincerà…”.

La risposta di Beppe, come al solito, va interpretata: “Il giorno della marmotta” è un film in cui il protagonista rimane intrappolato in un circolo temporale: ogni mattina, alle 06 in punto, viene svegliato dalla radio che trasmette sempre lo stesso brano musicale (I Got You Babe di Sonny & Cher), e da allora la giornata trascorre inesorabilmente allo stesso modo della precedente. Gli eventi si ripetono esattamente uguali ogni giorno, e lui ben presto impara a sfruttarli per passare una giornata stravagante, spendere soldi, conquistare donne. Quindi per Grillo Di Battista è uno che torna a chiedere quello che si è già fatto a ripetizione.

E a stretto giro di posta, come se fossimo all’interno del dibattito della Democrazia Cristiana degli Anni Ottanta, su Instagram arriva la controreplica di Di Battista, che in pieno stile #trasparenzaquannocepare ce l’ha talmente tanto con Grillo che nemmeno lo nomina: “Oggi pomeriggio sono tornato in TV. Ho fatto proposte e preso posizioni chiare. Si può legittimamente non essere d’accordo. Lo si dica chiaramente spiegando il perché. Buona domenica a tutti!”.

