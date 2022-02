Grillo dice che il MoVimento 5 Stelle lo usa come un preservativo | VIDEO

La sua discesa a Roma per incontrare Conte, Di Maio e Virginia Raggi. Poi quella frase pronunciata davanti ai giornalisti

È sceso a Roma per incontrare i massimi esponenti del MoVimento 5 Stelle dopo la frattura interna che si è consumata durante e dopo l’elezione del vecchio-nuovo Presidente della Repubblica. E lo ha fatto, come dice lui – a suo modo -, per proteggere quella sua creatura partorita insieme a Gianroberto Casaleggio. Beppe Grillo prova a fare da paciere nel mondo pentastellato e paragona il suo ruolo e la sua figura a un preservativo.

Beppe Grillo paragona se stesso a un condom per il M5S

Nella giornata di ieri gli incontri con il Presidente (sospeso per via del pronunciamento del tribunale di Napoli) del MoVimento 5 Stelle Giuseppe Conte, con il Ministro degli Esteri ed ex capo politico Luigi Di Maio e con Virginia Raggi, l’ex sindaca di Roma che sta tentando la scalata al partito. Poi il confronto anche con i capigruppo pentastellati di Camera e Senato e, questa mattina, il colloquio con l’avvocato Giannavei. Infine la partenza da Roma e quella frase pronunciata ai cronisti che lo attendevano fuori dall’Hotel Parco dei Principi:

“Mi usano un po’ come condom per la protezione del Movimento, e quindi devo dire che inizia bene e finirà ancora meglio”.

In ballo c’è il futuro del MoVimento 5 Stelle. Perché dopo le discussioni pubbliche sulla rielezione di Sergio Mattarella e la strategia contestata, la doccia fredda è arrivata a inizio settimana con il giudice monocratico della settima sezione civile del tribunale di Napoli che ha sospeso lo status quo pentastellato per via del ricorso sulle modalità di approvazione del nuovo Statuto interno. Da lì, dunque, tutte le posizioni – dal Presidente al Comitato di Garanzia – sono state congelate.

Un tema non da poco che il garante – unica carica reale rimasta in carica nel mondo a Cinque Stelle – che deve cercare di riorganizzare il tutto e, di fatto, proteggere il MoVimento. Non a caso, dunque, quel paragone con un condom.

(foto e video: da “L’Aria che Tira“, La7)