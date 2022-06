La battuta di Grillo a Conte: “Darti un progetto è come buttarlo dalla finestra” | VIDEO

Beppe Grillo rinnova la fiducia in Giuseppe Conte e lo prende in giro dal palco durante un convegno intitolato “La politica nel metaverso”

Durante un convegno intitolato “La politica nel metaverso”, il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo prende il microfono e si lancia in un discorso al confine tra il serio e l’ironico. Parlando di un “progetto sul digitale” dice: “È un anno che ce l’ho, siamo al governo e l’ho dato a Conte, ma darlo a lui è come buttarlo dalla finestra”. Molti scoppiano a ridere, compreso l’ex premier, che era seduto in platea. Pochi minuti prima i due avevano avuto un colloquio concitato seguito da un cenno pubblico di intesa.

La battuta di Grillo a Conte: “Darti un progetto è come buttarlo dalla finestra”

Proprio ieri il fondatore del M5S ha rinnovato la fiducia al presidente, ma i nodi da sciogliere all’interno del partito restano tanti. Oggi all’hotel Forum i due si incontreranno per discutere la questione più urgente, quella che riguarda Giancarlo Cancelleri, pronto a correre per le primarie in Sicilia ma con alle spalle già due mandati da consigliere regionale. Allo studio una deroga al numero massimo di mandati. Sul dossier menzionato da Grillo, Conte ha dato ragione al fondatore M5S: “Liberando il suo intuito, Beppe Grillo ha toccato un tema importante, quello sul controllo dei dati personali, il dossier ce l’ha il coordinatore del comitato per la transizione digitale. Stiamo lavorando su quel dossier. Non per difenderci da una intrusione ma per il diritto di trattare i propri dati personali, il diritto all’autodeterminazione informativa. Vediamo di creare le condizioni per creare uno spazio dove depositare i dati dei soggetti: io entro nel mio box e vedo quali aziende li possiedono. È complicato, ma questo consentirebbe di esercitare il diritto fondamentale”.