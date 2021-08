Bassetti racconta l’aggressione del no-vax sotto casa | VIDEO

Le reazioni dei no vax sono sempre più imprevedibili, negli ultimi due giorni sono stati aggrediti due giornalisti e Matteo Bassetti, il direttore del reparto di Malattie infettive all’Ospedale San Martino di Genova.

A #Controcorrente Matteo Bassetti racconta l’aggressione subita da un novax: “sono delinquenti” pic.twitter.com/4hBnsBou0r — Stasera Italia (@StaseraItalia) August 30, 2021

Oggi uno dei volti più noti della televisione in ambito scientifico, la cui popolarità mediatica è esplosa con l’arrivo del covid, ha rilasciato una lunga intervista sulle colonne de Il Corriere della Sera in cui ha raccontato quanto accaduto.

Il Direttore era di ritorno da una vacanza in Sardegna, a fine giornata quando era stato ultimato il trasloco di rientro ha deciso di uscire di casa. “Sono uscito per comperare certi piccoli sigari che ogni tanto fumo: c’è un tabaccaio, vicino a casa, aperto fino a tardi – racconta il medico nell’intervista realizzata da Adriana Bazzi -. Sto per rientrare e vedo su di me uno sguardo di persona che mi riconosce”.

Il racconto dell’aggressione dell’infettivologo Bassetti davanti al suo appartamento. La paura e l’intervento delle forze dell’ordine

Il racconto di Bassetti è raggelante, considerato il movente dell’aggressione: la dittatura sanitaria. Il medico ligure racconta di aver tirato dritto rispetto al suo appartamento, per non dare all’aggressore punti di riferimento sulla sua abitazione. L’intervento della polizia è stato immediato, Bassetti da mesi è ormai sotto sorveglianza e quindi può chiamare le forze dell’ordine senza passare dal centralino del 112.

Il Prof. Matteo Bassetti subisce quotidianamente minacce da parte dei no vax. “Chiedo che la magistratura intervenga: non ho paura, ma lo Stato deve perseguire queste persone violente.” #31agosto #agorarai pic.twitter.com/JBA4OdnfmM — Agorà (@agorarai) August 31, 2021

L’uomo è stato fermato e denunciato dalla polizia e dal medico stesso. “Ho avuto atteggiamenti morbidi sulle pandemia? – spiega Bassetti – Il problema per loro è il vaccino e su questo ho espresso sempre posizioni favorevoli”.