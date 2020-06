Barbara Palombelli e l’assessora della Regione Lombardia che a febbraio si aspettava 100mila contagi

Barbara Palombelli, conduttrice di Stasera Italia, rilascia oggi un’intervista a Maria Berlinguer su La Stampa in cui dice qualcosa di molto curioso a proposito dell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 e della Lombardia, chiamando in causa in particolare Melania Rizzoli, assessore al Lavoro della Regione guidata da Attilio Fontana.

«Ci hanno preso in giro tutti a febbraio quando ho cominciato a chiedere di stare a casa e indossare le mascherine. Era il 23, il 27 Sala e Zingaretti hanno organizzato gli aperitivi con lo slogan Milano non si ferma. E le stesse cose dicevano Salvini e Renzi. Un messaggio devastante per il Nord che infatti è partito in massa per la settimana bianca. Era il periodo in cui si postavano foto mangiando gli involtini primavera per dimostrare di essere amici dei cinesi, per carità non è che ce l’ho con i cinesi, ma diciamo che mi sono sembrate cose fuori luogo. Sono stata preveggente? No, ma sono una fifona e per fortuna ho capito la tragedia che stava capitando grazie a Melania Rizzoli che mi inviava gli algoritmi dove si vedevano i centomila contagiati in prospettiva e all’oncologo milanese Garbagnati che ci ha accompagnato per tutta la stagione. All’inizio tutti facevano ironia sul virus. Bisognerà ricostruire giornalisticamente quelle due settimane, per vendicare e risarcire tutte quelle persone che sono morte da sole. Noi la mascherina l’abbiamo cominciato a usare il 20 febbraio,lo rivendico».