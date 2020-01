Banca Popolare di Bari, l’indennizzo negato all’azionista

Un giudice di Bari ha negato indennizzi e risarcimento a un azionista della Banca Popolare di Bari per 350mila euro in una sentenza di primo grado. La storia la racconta oggi Il Sole 24 Ore:

Con la sentenza 4266 del 15 novembre 2019, il giudice monocratico Nicola Magaletti della quarta sezione civile del Tribunale di Bari ha rigettato la domanda di risarcimento di circa 350 mila euro avanzata dal legale di un correntista-azionista che, in più riprese, ha investito quella cifra in azioni della Popolare di Bari dichiarando di non aver firmato in tempo utile i documenti Mifid previsti. Non solo. Il giudice ha condannato il cliente al pagamento delle spese processuali pari a 18mila euro.

Va precisato che la sentenza è stata formulata qualche settimana prima del commissariamento della banca pugliese in seguito al quale sono anche emerse numerose irregolarità nel collocamento dei titoli azionari. Si tratta di una decisione di primo grado che potrebbe essere radicalmente rivista in appello: l’avvocato e il cliente hanno comunque deciso di proseguire nel giudizio, anche alla luce della crisi che si è aperta.