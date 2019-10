Il bacio tra Vittorio Sgarbi e Alessandra Mussolini

La scena del bacio tra Vittorio Sgarbi e Alessandra Mussolini a Live – Non è la D’Urso rischia di diventare l’emblema della politica italiana ridicolizzata su Canale 5. “Dato che questa è stata per la d’Urso una trasmissione difficile, visto che io e lui (Sgarbi, ndr) abbiamo guardato l’allucinante blocco precedente… noi volevamo entrare carini. E per te (rivolgendosi a Barbara, ndr), per la prima volta e l’ultima, bacio Sgarbi”, ha detto la nipote del Duce per annunciare il bacio. Questo perché la Mussolini ha avuto anche un leggero spostamento dell’abito. “Alessandra, ti è uscita una te..a”, l’ha avvertita la d’Urso.

Adesso l’obiettivo nascosto di Barbara D’Urso, che è quello di rendere ridicoli i politici italiani così delegittimandoli grazie alla partecipazione alla sua trasmissione, allo scopo di preparare la rivoluzione proletaria, è sempre più vicino. Tra poco l’unico credibile politico in Italia sarà Marco Rizzo, che infatti non viene mai invitato, e il Belpaese sarà pronto a dare tutto il potere ai soviet. Un piano geniale, non trovate? Ah, ieri tra l’altro la sinistra ha anche stravinto in Portogallo. Coincidenze?

