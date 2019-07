Autonomia, tutti i nodi dello Spacca-Italia

Il Messaggero riepiloga oggi in un’infografica tutti i punti critici della legge sull’autonomia che sta facendo litigare Lega e MoVimento 5 Stelle.

Conclude Gianfranco Viesti:

E non è ancora chiaro chi e come deciderà sugli aspetti attuativi successivi, che saranno decisivi per le ricadute concrete: ad oggi tutti i poteri sono ancora nelle mani di Commissioni Paritetiche Stato-regione, senza voce per le altre e senza controllo parlamentare. Il punto è che le richieste di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna sono estreme: nei contenuti, per le risorse finanziarie, per gli aspetti procedurali. Per rivedere il regionalismo italiano, per assicurare piena soddisfazione dei diritti di cittadinanza di tutti i cittadini, e per assicurare finanziamenti e qui e piena responsabilizzazione di chi amministra il denaro pubblico, conviene certamente abbandonarle, e ripartire da un diverso disegno.