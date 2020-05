«L’autocertificazione? Dal 18 maggio deve essere abolita»

Pierpaolo Sileri del MoVimento 5 Stelle, viceministro alla Salute che aveva annunciato che dal 4 maggio si potranno andare a trovare gli “amici” in quanto “affetti stabili”, oggi con il Corriere della Sera parla dell’autocertificazione della discordia e ne chiede l’abolizione:

È stato un errore imporre l’autocertificazione?

«Non so se è stato un errore. Io forse non l’avrei messa, ma capisco la logica. C’è sempre qualche furbo. Ma se guardiamo questi due mesi, il 95% degli italiani ha rispettato le regole. Non serve mettere un cartello sui ponti del Tevere: non buttatevi di sotto altrimenti morite. Lo sappiamo. Almeno dal 18 maggio io abolirei l’autocertificazione».

Anche perché la confusione sui congiunti è massima. Lei ha esteso la categoria agli amici, ma solo agli «amici veri». Come si stabilisce se è «vero» un amico?

«C’è chi vuole giocare con le parole, ma io ho detto amico vero nel senso che non deve essere una scusa. C’è chi vive solo, è vedovo o magari ha bisogno di qualcuno che gli tenga il bambino. In mancanza dei nonni e babysitter, un amico è fondamentale».

Le conferenze stampa sono state abolite. Sono state un errore?

«All’inizio andavano bene, ma non ha senso dare i numeri senza spiegarli»