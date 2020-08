L’aumento delle pensioni di invalidità civile al 100% da 285 a 648 euro

Nel DL Agosto varato ieri dal governo Conte (salvo intese) è previsto l’aumento delle pensioni di invalidità già dai 18 anni, che arriveranno “fino a 648 euro al mese per 13 mensilità”. “Consideriamo una misura di civiltà aver previsto nel decreto di Agosto un sostanziale e altrettanto significativo aumento delle pensioni di invalidità civile al 100% a partire dai 18 anni, che passano dagli attuali 285 euro fino a 648 euro al mese per tredici mensilità”. Lo affermano in una nota i senatori del MoVimento 5 Stelle della commissione Lavoro di palazzo Madama.”Parliamo di una categoria di cittadini che per troppi anni non ha avuto il giusto sostegno da parte dello Stato. Al governo e al ministero del Lavoro va riconosciuto un lavoro egregio a tutela delle categorie più fragili e spesso lasciate i margini”.

Lo scorso 24 giugno, la Corte Costituzionale aveva stabilito l’aumento delle pensioni di invalidità civile al 100%, cioè delle persone che non possono in nessun modo lavorare. Una sentenza storica che porterà ad innalzare l’importo mensile di 285,66 euro, giudicato dalla Corte “non sufficiente a soddisfare i bisogni primari della vita”. È stato quindi affermato che il cosiddetto “incremento al milione” (516,46 euro) – da tempo riconosciuto per vari trattamenti pensionistici – vada assicurato anche agli invalidi civili totali senza attendere il raggiungimento del 60° anno di età, attualmente previsto dalla legge. Non c’è un effetto retroattivo. La sentenza della Corte non è stata però ancora pubblicata. Successivamente però le associazioni avevano fatto notare che restava esclusa la maggior parte degli invalidi civili censita dall’INPS.