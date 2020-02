L’audio fake su Whatsapp sulla quarantena per tutti i paesi intorno a Milano

La procura di Milano ha aperto un fascicolo contro alcuni audio che stanno diffondendo delle fake news in un momento in cui è pieno allarme per la diffusione del Coronavirus. In particolare, scrive l’AdnKronos, nel mirino dei procuratori aggiunti Tiziana Siciliano ed Eugenio Fusco c’è un file in cui una voce femminile fa riferimento ad alcune informazioni riservate avute perché “il marito di una sua amica lavora in regione”, dove si svela di una “quarantena per i paesi intorno a Milano”, misura poi da estendere anche alla città capoluogo “quindi tutti negozi chiusi, organizzatevi con la spesa, fate le scorte perché se chiudono tutto, chiudono tutto per almeno un mese perché la situazione non è come la dicono i telegiornali, hanno perso il controllo del virus”.

Audio che circola già da sabato e che gli aventi dimostrano palesemente essere una fake news, ma che potrebbe aver in parte provocato la corsa ai supermercati nel fine settimana. La procura che è in possesso anche di un un secondo audio – in cui invece si fa riferimento “a una quarantena a Lodi” – ha deciso di indagare facendo riferimento all’articolo 656 del codice penale che punisce “chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico”, il reato può essere punito “con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro”. Nel primo audio, racconta ancora l’agenzia di stampa, fingendo una conoscenza qualificata – una persona che lavora in Regione – si fa terrore psicologico: la paura di restate senza scorte, di dover restare bloccati in casa “per almeno un mese. Hanno perso il controllo del virus perché ci sono quelli che non manifestano i sintomi, le persone che li hanno banali, quindi non riescono a gestirlo. Qui non si scherza hanno perso veramente il controllo. Già da due giorni (l’audio circola almeno da sabato, ndr) stanno valutando l’ipotesi di mettere in quarantena Milano, già da Garbagnate hanno iniziato, hanno chiamato tutti i residenti chiedendo quanto persone vivono in casa e li mettono in quarantena, nessuno entra e nessuno esce (cosa mai accaduta, ndr). La situazione è fuori controllo”. E sempre una voce femminile, ma fa riferimento a un medico dell’ospedale di Lodi, è del secondo audio su cui indaga la procura di Milano. In questo caso si fa riferimento “agli esiti di tutti i tamponi che hanno mandato al Sacco nella notte e a Lodi ci sono un sacco di casi per cui a breve sarà messa in quarantena anche la città probabilmente (mai accaduto, ndr) per cui consigliava assolutamente di stare tutti in casa”.