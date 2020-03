Attilio Fontana scambia l’ospedale di Crema per quello di Piacenza e poi cancella tutto

Attilio Fontana ha pubblicato e cancellato da Facebook e Instagram un post in cui parlava dell’ospedale da campo di Crema “pienamente operativo” e “dotato delle migliori tecnologie sanitarie, con 32 posti letto ai quali si aggiungono 3 postazioni per la terapia intensiva” perché la foto che illustrava il post era quella dell’ospedale di Piacenza. Gli scatti dei post ormai cancellati sono stati pubblicati da Selvaggia Lucarelli su Twitter.

La foto dell’ospedale di Piacenza era stata pubblicata, tra gli altri, dall’agenzia di stampa AGI qui.

L’ospedale – 40 posti letto che possono arrivare fino a 60, di cui tre in terapia intensiva – vede al lavoro da questa mattina 40 tra medici e infermieri militari: funzionerà come pre-triage per l’ospedale di Piacenza, cercando di far fronte alle emergenze che verranno segnalate.

Ventuno le tende allestite all’interno del Polo di Mantenimento Pesante piacentino, una caserma che si trova poco distante dall’ospedale di Piacenza.

L’opera è stata realizzata in tempo record da personale della difesa – 72 ore di lavoro – e arriva dopo la struttura inaugurata venerdì scorso a Cremona dalla sanità militare.