Come Atlantia vola in Borsa dopo l’accordo con il governo

Il titolo segnava un rialzo teorico del 23%. Ma come mai Atlantia guadagna in Borsa dopo che le hanno spezzato le reni? Forse perché non è vero?

Stamattina, dopo l’annuncio dell’accordo tra governo e Benetton su Autostrade per l’Italia, spiegato nel dettaglio dal comunicato del consiglio dei ministri, è partita la Ola dei grillini per la grande vittoria di Giuseppe Conte.

Il viceministro Stefano Buffagni ha scritto che “per la prima volta c’è un governo che non si piega ai poteri forti: i Benetton cedono davanti al governo; i Benetton escono da Autostrade; i Benetton pagano miliardi di danni ai cittadini prima di andare via!”. Il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra ha affermato che “Chi ha sbagliato non gestirà più concessioni autostradali che venivano considerate un pozzo di San Patrizio regalato a privati per un pugno di lenticchie. Questo è un risultato storico”. Invece per Barbara Lezzi “il presidente Conte, a dispetto della rappresaglia mediatica ad opera dei giornaloni e dei talk, è riuscito nell’azione di conciliare gli interessi economici con la serietà di uno Stato che rispetta le vittime di una strage e la sicurezza di tutti i suoi cittadini. Intanto però succede qualcosa di strano. Stamattina Atlantia, la controllata dei Benetton che attualmente possiede l’88,06% di Autostrade per l’Italia (ASPI) non riusciva a fare prezzo in Borsa e non è stata ammessa agli scambi.

Quando è stata ammessa alla negoziazione dopo un prolungamento d’asta di pre-apertura il titolo ha guadagnato di colpo il 21% a 13,9 euro.

Dopo le 10 è arrivato un nuovo stop al rialzo per Atlantia in Piazza Affari, dopo il prolungamento d’asta in fase di apertura. Il titolo segnava un rialzo teorico del 23%. Ma come mai Atlantia guadagna in Borsa dopo che le hanno spezzato le reni? Forse perché non è vero?