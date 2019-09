Atlantia e l’ipotesi di vendere Autostrade

Vendere Autostrade con la concessione per superare la revoca del governo. L’ipotesi circola ai piani alti di Atlantia e a parlarne oggi è il Corriere della Sera in un articolo a firma di Fabio Savelli:

Sarà l’audit interno chiesto dal board a dover trarre le conclusioni. Quel che è certo è che Autostrade ha da tempo aperto il capitale a investitori istituzionali esteri come Allianz-Edf e il fondo cinese Silk Road, i cui rappresentanti siedono in consiglio di amministrazione e tra i quali traspare la preoccupazione per lo spaccato che sta emergendo dalle carte.

Circolano da mesi diverse valutazioni su Atlantia senza Autostrade, negli anni gallina dalle uova d’oro per i ricavi costantemente in crescita grazie al rincaro delle tariffe e ai maggio ritransiti sulla rete, che hanno conferito lauti dividendi agli azionisti. Per diverse banche d’affari separare i destini tra controllante e controllata non sarebbe così complesso, a patto di far confluire il debito nell’acquirente, che sia Anas, Cassa Depositi o altro gestore. Sarebbe necessaria la volontà politica nei primi due casi. A quel punto non servirebbe neanche la revoca.