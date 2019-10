Sorpresa! Con “Tap&go” il biglietto della metro costa 7 euro invece che 1,5

Se viaggi con ATAC puoi trovarti un addebito di sette euro sulla carta di credito per una sola corsa in metropolitana. Può succedere a chi utilizza “Tap&go”, il nuovo sistema di pagamento con carta di credito contactless abilitata agli acquisti online per accedere in metropolitana. La sorpresa ha creato una certa agitazione tra gli utenti. E Atac è dovuta intervenire per chiarire: “Si tratta di una pre-autorizzazione eseguita dal circuito bancario e del tutto indipendente da Atac”. Come al solito, quindi, è colpa di qualcun altro.

Racconta oggi Repubblica Roma che a segnalare la questione, Susanne Meurer: “Sabato scorso ho voluto provare il nuovo servizio Atac e ho pagato con il bancomat. Dopo averlo appoggiato sul lettore contactless il tornello si è aperto. E fin qui tutto bene. Ma una volta giunta a casa – continua Meurer – controllando l’estratto conto, ho scoperto di aver pagato il viaggio dalla stazione Spagna fino a Vittorio Emanuele 7 euro, il costo di un giornaliero, invece di 1,50 euro”. “Mi è sembrato eccessivo – continua – così ho provato a mettermi in contatto con la municipalizzata telefonicamente per chiedere chiarimenti ma dopo 20 minuti di attesa ho desistito”.

Altri utenti sentendosi beffati hanno scritto ad Atac per chiedere il rimborso. Ad allarmare i viaggiatori “la mancata informazione”, dicono. Ma Atac replica: “Avviene la stessa cosa anche quando, per esempio, si fa rifornimento di benzina al self-service”. La visualizzazione di questa operazione – precisa Atac – potrebbe avvenire a distanza di 3 / 4 giorni lavorativi».

Leggi anche: Il triste spettacolo del governo giallorosso sullo ius culturae