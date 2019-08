Atac e lo smantellamento del trasporto pubblico

ATAC da diversi anni non pubblica più i dati sul numero di passeggeri trasportati. A Luglio però nelle stazioni Metro è apparso un cinegiornale con dei numeri abbastanza curiosi:

880 Milioni di passeggeri su bus e tram

320 Milioni di passeggeri sulle linee metro

Per le ferrovie Roma-Lido, Roma-Viterbo, Termini-Centocelle non compaiono informazioni, ma in linea con gli ultimi dati disponibili si possono presumere:

50 Milioni di passeggeri per le 3 ferrovie ex-concesse

per un totale di 1 Miliardo e 250 Milioni di passeggeri l’anno su tutta la rete ATAC, quasi la popolazione dell’intera India. Il numero viene calcolato come somma degli accessi su tutti i mezzi della rete, quindi una singola persona che sale su 10 mezzi differenti in un singolo giorno viene conteggiata come 10 passeggeri. Il numero sembra comunque un po’ alto, per esempio i dati ufficiali sugli accessi alle Metro nel 2018 parlano di 215 Milioni di ingressi ai tornelli (come si arriva fino a 320 Milioni?)

in commissione con @AtacNews su servizio metroferro. Molta strada ancora da fare ma nel 2018 segnali incoraggianti. 98% del servizio programmato effettuato (2017 era 91%) e +5% passaggi ai tornelli (215 milioni). Buone notizie anche per la C, per aprile dovremmo avere i 9 minuti pic.twitter.com/Ud0F2zbRqz — Enrico Stefàno (@EnricoStefano) February 4, 2019

Confrontando i dati ufficiali del 2010, ultimo anno in cui il trasporto pubblico era ancora ai limiti della sufficienza, con i numeri del 2018, emerge un dato molto allarmante.

Dal 2010 al 2018 il servizio nel complesso è peggiorato, e a causa di questo in soli 8 anni si è arrivati a perdere quasi 330 Milioni di passeggeri all’anno. Tradotto significa che ogni giorno un milione di spostamenti non sono più effettuati coi trasporti pubblici. Ma il dato ancora più incredibile è quello delle Metro: nonostante il significativo aumento del servizio (+32%), dovuto all’apertura della tratta B1 della Metro B (2012-2015) e della Metro C (2015-2018), l’utenza è clamorosamente diminuita, probabilmente a seguito della generale diminuzione di passeggeri per i continui disservizi. Questo è un fatto drammatico e gravissimo. Significa più traffico, più inquinamento, più incidenti, più costi di manutenzione per mezzi e infrastrutture, più ore passate su un mezzo per strada, più consumi energetici, in sintesi un pesante peggioramento della qualità della vita per tutta la città. E altri dati lo confermano, Roma ha conquistato il 2° posto nel mondo per ore passate nel traffico, ed il numero di incidenti stradali è schizzato alle stelle.

Roma ha urgente bisogno di consistenti investimenti sulla mobilità, e di recuperare quella credibilità ormai persa nel trasporto pubblico e nell’Amministrazione capitolina.

Leggi sull’argomento: Governo giallorosso: il Conte Bis in arrivo?