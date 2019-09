atac querela roma fa schifo

L’ATAC annuncia una querela a Roma Fa Schifo. Anzi, ne annuncia due. Sulla sua pagina Facebook la municipalizzata dei trasporti fa sapere di voler portare in giudizio per diffamazione la pagina facebook per un post in cui si “getta fango su ATAC e sui suoi lavoratori” anche se “maldestramente camuffato da un ironico cattivo gusto”.

Il fatto è ancor più grave non soltanto perché reiterato, ma in quanto accaduto all’indomani dell’aggressione subita da un nostro autista in servizio. Ciò evidenzia la superficialità e la noncuranza dimostrate con queste continue pratiche denigratorie. Atteggiamenti che contribuiscono in maniera sistematica, se non proditoria, ad alimentare risentimento e livore nei confronti dei colleghi che ogni giorno operano sul territorio a contatto con la clientela.

ATAC non dice pubblicamente quale sia il post che comunque dovrebbe essere questo video in cui si vedono una pecora e un maiale sul bus 170 al capolinea di Termini e con la presentazione: “Rebus. All’Atac sono dei maiali che ci hanno messo a pecora”.



Nel maggio scorso ATAC aveva annunciato un’altra querela nei confronti di Roma fa Schifo per un post che, riprendendo il video della persona che veniva investita dal bus dell’ATAC 786 dopo aver avuto un alterco con l’autista, scriveva: “Con tutta quella monnezza che sniffano, troppo poche ne fanno di ste performance”;

“Atac si riserva ogni più opportuna azione legale nei confronti del blog ‘Roma fa schifo’ che, prendendo spunto dai fatti che hanno coinvolto un nostro autista in servizio sulla linea 786, sospeso e sottoposto a provvedimento disciplinare a causa di un fatto molto grave, ha colto l’occasione – senza effettuare i doverosi controlli prima della pubblicazione – per diffamare l’intera categoria degli autisti. Una categoria, come peraltro tutti i dipendenti di Atac, che giornalmente svolge con dedizione e professionalità un importante servizio per la collettività”

