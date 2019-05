Ieri abbiamo parlato del video che l’ex dipendente e sindacalista ATAC Micaela Quintavalle ha pubblicato sul suo profilo Facebook (e poi cancellato) in cui l’autista dell’autobus 786 va addosso a una persona. La scena non è completa perché quando l’autobus si ferma è coperto da un muro di recinzione. L’autobus è della linea 786 va dalla Stazione di Trastevere al Corviale).

La vera storia dietro il video dell’autobus 786 contro un pedone

Oggi si viene a sapere che l’autista, A. D., 45 anni, è stato sospeso e va verso il licenziamento: aveva chiamato il 113 e presentato denuncia alla polizia per aggressione, minacce e danneggiamenti. Agli agenti, racconta oggi il Messaggero, avrebbe detto che quell’uomo si è ferito dando una testata al bus. Anche l’uomo, S.S., quarantenne, di Corviale, era stato refertato. Dopo aver visto il video, la polizia ha deciso di denunciare l’autista.

L’uomo colpito, che è anche il proprietario del cani che si vedono nel video, è conosciuto nel quartiere come problematico: «Ha problemi, spesso è violento e ha già avuto diverbi in passato con gli autisti». Ed è conosciuto bene anche dalle forze dell’ordine. Spiega il quotidiano romano:

L’autista non avrebbe voluto far salire il passeggero con gli animali (sembra fossero quattro o cinque bestiole). Da lì, le parole pesanti e le minacce. Il tutto davanti a diversi testimoni. L’uomo a un certo punto ha rinunciato a salire sul 786 così si mette in mezzo alla stradina (a senso unico, quindi con pochissimi margini di manovra) forse per protestare contro l’autista. Una sorta di sfida o provocazione. A quel punto, succede quello che nessuno avrebbe osato immaginare. Solo quando il pedone cade in terra, si capisce la gravità dell’episodio: arrivano polizia e ambulanza. Vengono messi a verbale i racconti dei due protagonisti e di chi ha assistito alla scena in via di Poggio Verde.

L’autista litiga con il pedone e lo investe

La vicenda si è svolta il 3 maggio scorso. Repubblica Roma ha sentito un testimone della vicenda: «Quel giorno sul bus c’era solo un’anziana — ricorda Silvio — che cerco disperatamente perché vorrei che ora testimoniasse quanto accaduto». La paura è stata tanta. «Ho visto il bus avanzare rapidamente verso di me. Ho cercato di proteggermi il volto con le mani. Ero terrorizzato. Poi sono caduto all’indietro perché la spinta è stata notevole. Ho cercato protezione tra le macchine parcheggiate sul lato sinistro della carreggiata lungo via Poggio Verde, all’altezza di largo Pio Fedi. Poi l’autista ha fermato l’autobus per far passare le altre auto. Sono rimasto ferito alla testa e mi hanno medicato al San Camillo. Adesso tocca a me denunciare anche per i soccorsi tardivi».

