Asti-Cuneo: «Così Toninelli regala a Gavio 1,2 miliardi»

Il Fatto Quotidiano racconta oggi in un articolo a firma di Daniele Martini che con il lodevole intento di sbloccare i cantieri e realizzare quel pezzetto di asfalto della Asti-Cuneo, il ministro Danilo Toninelli sta coprendo d’oro i Gavio, i signori delle autostrade del nordovest, così come i Benetton lo sono nel resto d’Italia:

In cambio dell’impegno di finire in fretta l’opera attesa da quasi un decennio in quell’area del Piemonte, lo Stato consente ai Gavio di incassare tra 12 anni la bellezza di circa 1 miliardo e 200 milioni di euro per quello che in gergo tecnico viene conosciuto come il valore di subentro. Che in pratica è una specie di buonuscita che i Gavio potranno riscuotere per cedere la concessione della Asti-Cuneo e contemporaneamente quella dellaTorino-Milano (A4),cheè una delle autostrade gestite dallo stesso gruppo.

PER LA TORINO-MILANOil valore di subentro previsto è di circa 890 milioni di euro, una novantina in più rispetto agli 800 che venivano riconosciuti ai Gavio con il precedente Piano economico finanziario (Pef) elaborato da Toninelli appena tre mesi fa. Per la Asti-Cuneo il valore è di oltre 300 milioni ed è una novità rispetto al piano di primavera. La sua introduzione è stata giustificata dal ministro con la circostanza che la durata della concessione viene accorciata dal 2045 al 2031, cioè vengono negati per 14 anni ai Gavio i benefici stimati 500 milioni di euro che altrimenti avrebbero ottenuto con la gestione dell’autostrada. Ma una cosa per un’impresa è riscuotere tutto e subito in anticipo e un’altra una somma diluita in un quindicennio.