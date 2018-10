Il ministero del Tesoro ha venduto tre miliardi di euro del nuovo Ctz novembre 2020 e 996 milioni del Btp indicizzato maggio 2028. I rendimenti in asta sono balzati per entrambi i titoli, raggiungendo il 2,34% per il Btp (+78 centesimi rispetto al collocamento di fine luglio) e l’1,626% per il Ctz (+91 centesimi rispetto a un mese fa). Piuttosto bassa la domanda, pari a 1,378 miliardi (1,38).

E anche oggi Di Maio e Salvini ci costano 88 milioni di euro

Lo spread, dopo essere arrivato a 318, in queste ore è a 309 mentre si aspetta la sentenza di Standard & Poor’s sui conti italiani, che dovrebbe essere simile a quella di Moody’s. Ma soprattutto continua a salire il costo per il servizio del debito a carico del Tesoro. L’agenzia di stampa Radiocor segnala che per i soli CTz, che hanno visto schizzare il loro rendimento ai massimi dal maggio 2014, il costo è più che raddoppiato: si è passati dai 7,15 milioni di euro per ogni miliardo dell’asta dello scorso settembre, ai 16,26 milioni per ogni miliardo nell’asta di oggi. Considerando che nell’asta di oggi il Tesoro ha emesso 3 miliardi dello Zero Coupon, l’ammontare complessivo degli interessi è pari a 48,78 milioni su base annua. A settembre, a fronte di CTz collocati per 1,75 miliardi, l’assegnato staccato dal Tesoro si era fermato a 12,5 milioni.

Nell’asta a medio-lungo termine dello scorso 11 ottobre, sulla sola scadenza triennale, gli interessi corrisposti per ogni miliardo emesso passarono da 12 a oltre 25 milioni. In totale, calcola Radiocor, per i 3,5 miliardi di euro piazzati sulla scadenza a 3 anni, il servizio del debito è salito a 88 milioni di euro all’anno. Il 10 ottobre, nell’asta del BoT annuale, la spesa per interessi del Tesoro è salita di ben 31 milioni (da 26 a 57 milioni).