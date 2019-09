Asta BTP, il tasso a tre anni è negativo

Il Tesoro ha collocato nell’asta odierna tutti i 7,75 miliardi in Btp a 3, 7 e 30 anni. Nel dettaglio, rende noto la Banca d’Italia, per i primi l’offerta è stata di 4 mld a fronte di una richiesta di oltre 5,84 mld, con un rapporto di copertura dell’1,5. Il rendimento lordo, a -0,01%, è in calo rispetto alla precedente asta di 50 punti base. Assegnati poi 2,25 mld in Btp a 7 anni a fronte di una richiesta di 3,3 mld, con un rapporto di copertura dell’1,47. In calo anche in questo caso il rendimento (-68 punti base), attestatosi allo 0,56%. Infine, per i Btp a 30 anni, a fronte di una richiesta di 1,86 mld, ne sono stati assegnati 1,5 mld, con un rendimento lordo al 2,06%.

Intanto avvio in lieve calo per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin T0005365165) e il pari durata tedesco segna in apertura 153 punti base, in ribasso rispetto ai 154 punti base della chiusura di ieri. In flessione anche il rendimento del BTp decennale benchmark che apre a 0,95% dallo 0,98% della vigilia.

