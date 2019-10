In questi giorni mi sono riletto un librino di fantascienza “Assurdo Universo” di Fredric Brown.. La storia è semplice: mentre un editore sta leggendo un libro sconclusionato, un esplosione lo getta in un universo parallelo simile a quello descritto dal libro ed altrettanto assurdo. Ma la teoria del multi-verso è ragionevole? Quello che i fisici immaginano è che all’inizio era il vuoto. Un vuoto molto diverso dalla nostra idea di vuoto.. Dove si generano (e si annichilano) costantemente coppie di particelle/antiparticelle. E’ un vuoto senza tempo e non locale. Se volessimo dare un connotato religioso, questo brodo primordiale potremmo definirlo Dio. In una delle infinite generazioni spontanee di particelle viene coinvolto sia il Bosone di Higgs che (forse) un’altra particella (credo che i fisici l’abbiano chiamata inflatone) e questo dà origine a una reazione a catena cosmica che determina una crescita rapidissima dell’Universo dal vuoto (crescita necessariamente più veloce della luce se no le particelle/antiparticelle create a cascata si annichilerebbero e non ci sarebbe più materia). Da notare che noi esistiamo e riflettiamo sull’Universo grazie al fatto che le costanti che regolano la Fisica siano proprio quelle che sono (il generarsi di forme di vita richiede condizioni strettissime). Messa così la teoria è facile pensare che l’Universo sia stato “progettato” per la vita e che ci sia un Demiurgo. Chi ha scelto infatti queste costanti? Oddio uno può anche pensare che il vuoto abbia generato infiniti Universi, esplorando tutte le costanti cosmologiche possibili (sia quelle pochissime che permettono la vita e sia tutte le altre che generano Universi Assurdi). Un’altra possibilità è che nella fase inflazionaria (ossia quando l’Universo si è espanso più veloce della luce) si siano generati infiniti Universi fra loro separati (la luce, l’informazione viaggia a una velocità finita e loro sono troppo distanti per poter essere collegati fra loro) ognuno di loro tendente a un diverso stato quantico (e quindi con costanti cosmologiche diverse). La risposta , secondo me più razionale e che esclude la necessità di avere un Demiurgo, l’ha data Hawkings che invece ha supposto l’esistenza di un multi-verso, ossia di infiniti Universi paralleli. Il nostro sarebbe quindi uno dei “pochi” possibili Universi con le costanti giuste per la vita. Chissà quale di queste teoria sia quella che più si avvicina al vero… Credo che avere conferme sperimentali sia molto lontano dalle potenzialità tecnologiche attuali. Stavo però riflettendo che la società attuale riflette questa struttura dell’Universo. Abbiamo una società nascosta, incomprensibile, un Deep State, che apparentemente non esiste, simile al vuoto cosmico, interconnesso, ma che, come nel BigBang, ha la facoltà di genera re in continuazione assurdi Universi. La cosa più incredibile è che nessuno rifletta sulla galassia di assurdità che ci circonda e che non ci sia apparentemente spazio per una società un po’ più razionale…

Ad esempio una bambina di 16 anni ha acquisito una visibilità globale parlando di un argomento quale quello dei cambiamenti climatici che richiederebbero una conoscenza scientifica che lei manco lontanamente ha. La cosa più incredibile è che invece di essere considerata semplicemente come una riuscita testimonial di una criticità della nostra epoca, sia considerata una specie di oracolo da una folla di fedeli di Madre Natura. Ma il Terzo Millennio non era il Millennio della Scienza? O stiamo ritornando alla fase dei Predicatori? A una società i cui leader sembrano ispirarsi alla mitica figura di Brancaleone alla Crociata? Adesso invece di combattere i Mori, si vuole combattere la CO2, ma la filosofia non cambia…Ma le assurdità dell’ultima settimana non finiscono qui. A Wall Street una società (WeWork) stava per quotarsi in borsa alla modica cifra di 47 Miliardi di dollari. Prima che ciò accadesse, è stato scoperto che questa società, nel migliore dei casi, avrebbe perso “solo” 600 milioni di dollari all’anno. Di fronte a questa rivelazione, la quotazione è stats ovviamente sospesa. Ma per una quotazione farlocca abortita, quante altre saranno andate a buon fine spennando il povero parco buoi? Quante altre jene di Wall Street hanno pasteggiato sulle carcasse di poveri risparmiatori/lavoratori in tante operazioni analoghe… Ma come fa a funzionare l’Economia globale su questa base? Questo Millennio non doveva essere l’era della Finanza giusta e socialmente attenta? Ma non è finita qua. Nella rivoluzione ucraina colorata sponsorizzata dagli USA all’epoca di Obama e Hillary Clinton, un ruolo importante lo ha giocato il figlio di Biden. Si dice che casualmente sia stato assunto dall’industria energetica si stato ucraina al modico stipendio di 50 mila dollari al mese nonostante non fosse particolarmente esperto di energia. Al giudice ucraino che aveva iniziato ad occuparsi di questa vicenda, gli è stato inoltre casualmente tolto l’incarico giudiziario. Trump, saputo ciò, ha richiesto in modo forte e ricattatorio al Governo Ucraino di fare piena luce su queste strane coincidenze e, per questo, rischia l’impeachment in quanto, sempre casualmente, la sua telefonata è stata resa pubblica da un funzionario “pentito”. Ma gli USA non erano il modello stesso della democrazia trasparente?

L’episodio precedente ricorda episodi analoghi di qualche mese fa. Un faccendiere milanese ha cercato di fare affari con Gazprom e i giornalisti dell’Espresso “casualmente” erano lì vicino ad ascoltare tutto. E le fortunate coincidenze non finiscono lì. Stesso copione, analoga trattativa, questa volta di Gazprom direttamente con il leader della destra austriaca. Anche qui, grazie a un incredibile colpo di fortuna, la conversazione viene intercettata. Come conseguenza i due partiti populisti di Destra (di Austria ed Italia) subiscono gravi danni: uno esce dal governo in una pirotecnica crisi di governo estiva, l’altro viene ridimensionato nelle elezioni. Ma allora la UE cosa è? Un mostro che interferisce (pesantemente e violentemente) nelle scelte degli elettori dei singoli stati se questi osano fare scelte non condivise dai paesi guida (alias Francia e Germania)? Ed è giusto se un Paese non obbedisce all’asse Franco-tedesco venga massacrato come la Grecia? Questa pazzia ha contagiato anche i leader religiosi. A detta di alcuni Giornali di destra, il Papa, avrebbe pregato per il Governo Conte. Io spero sia una boutade dei giornali di Destra… Pensare che per il Papa, un Cristiano deve necessariamente supportare il Governo Giallo-Rosso mi sembra una minchiata galattica e blasfema… Tutti quelli che non votano PD, Leu e M5S sono quindi eretici destinati alla Gheenna? Prima la Chiesa era fissata anche con il sesso, adesso si limita a continuare a fare propaganda politica stile Don Camillo (tipo “nel segreto dell’urna Dio ti vede, Stalin no!”). L’unica differenza era che prima chi votava PCI era scomunicato, mentre adesso lo è chi non lo vota. Ma Gesù non aveva detto di dare a Dio quel che è di Dio e a Cesare quello che è di Cesare? E la laicità dello stato, la separazione fra stato e chiesa, dove è finita? Non era un valore fondante della nostra Repubblica? Ma ormai l’assurdo non fa più notizia. Non genera più alcuna protesta.. Ho visto una circolare MIUR con folli adempimenti burocratici. Nessuna reazione. Tutto nell’assordante silenzio Tutto è ormai accettato senza protesta, come se fosse naturale imporre le peggio angherie ai “sudditi”. L’importante è distrarli, concentrare l’attenzione su altre cose: tipo Bibbiano, la Diciotti, Papeete Beach, Savoini, mai su cose più alla portata del suddito (o dell’inferiore come avrebbe detto Fantozzi) e che, proprio per questo, potrebbero essere facilmente migliorate. Concludendo, a me sembra che tutto sommato, non sia tanto incomprensibile il Creato, quanto sia intrinsecamente assurda la nostra società umana…. Così non può durare a lungo. E’ troppo ingiusta. I diritti della massa sono quotidianamente calpestati. Una simile società che dà così tanti privilegi delle élite arroganti ed incapaci, non può che accartocciarsi su sé stessa. Deve apparire finalmente una società con le “costanti cosmologiche giuste” adatte ad una struttura non solo meno assurda ma anche più giusta e più a misura umana..