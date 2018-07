Il Giornale e l’amica di Di Maio assunta al ministero

Oggi il Giornale in prima pagina va all’attacco di Luigi Di Maio per la sua segretaria particolare assunta al ministero dello Sviluppo Economico, Assunta Montanino detta Assia. L’accusa del quotidiano è di aver scelto una persona senza competenze particolari, al contrario del predecessore Carlo Calenda. Nell’articolo a firma di Pasquale Napoletano si racconta che appena sbarcato al MISE, il capo politico dei Cinque stelle ha cominciato a piazzare gente fidata nei ruoli strategici della struttura ministeriale:

La prima nomina è andata a Vito Cozzoli, scelto da Di Maio come capo di gabinetto: Cozzoli, silurato da Carlo Calenda, è stato richiamato da Di Maio dopo l’esperienza con l’ex ministro Federica Guidi. L’ultima poltrona è stata assegnata invece ad Assia (Assunta all’anagrafe) Montanino, 26 anni di Pomigliano D’Arco, il comune dell’hinterland napoletano da cui arriva Di Maio e dove vive la famiglia del ministro. Sul sito del ministero è specificato che Montanino assumerà l’incarico di «segretario particolare» del ministro. Quindi lo seguirà dappertutto. […]

La fedeltà grillina c’è. Manca, per ora, la trasparenza sul curriculum, che non è stato ancora pubblicato sul portale ministeriale. Una laurea in Economia in tasca, ma sembra che la prescelta non abbia alle spalle alcuna esperienza in ruoli apicali. Esperienza che, al contrario, possedeva chi l’ha preceduta.

L’ex ministro Calenda aveva scelto come segretario particolare infatti David Maria Mariani: manager di lungo corso «sfornato» dalla Luiss, con esperienze a Poste italiane e in multinazionali in Brasile e Argentina. Notizie facilmente recuperabili dal sito del ministero. Del curriculum di Montanino invece non c’è traccia. Un mistero? Forse la spiegazione è più semplice: i comunicatori del M5S hanno fatto sparire ogni traccia riconducibili al «segretario particolare»: foto, video e notizie che potrebbero non essere in linea con competenza e meritocrazia.