«Voglio assumere chi ha il reddito di cittadinanza ma non posso»

Rita Querzé racconta oggi sul Corriere della Sera una storia che riguarda il sito di ANPAL e la banca dati per il reddito di cittadinanza:

A quasi quattro mesi dalla partenza del reddito di cittadinanza le imprese non stanno assumendo i lavoratori in stato di povertà. Il motivo? Il sito dove dovrebbero registrarsi non funziona. E non è chiaro come ottenere gli sgravi sui contributi che spettano loro a fronte di queste assunzioni. Tra gli imprenditori che hanno rinunciato ad assumere candidati con Rdc c’è Giampiero Olivetti, 46 anni, romano. Sua la Olsa informatica. Tra maggio e giugno ha dovuto arruolare cinque persone.

«Tra i candidati aveva individuato due percettori di reddito di cittadinanza. Ma alla fine non ha portato a termine le assunzioni», racconta. Perché rinunciare agli sgravi? «Primo: non è chiaro se posso scegliere io il percettore di reddito da assumere. Secondo: non posso aspettare i tempi del via libera di un sito che non funziona».