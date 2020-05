Assistenti civici: chi sono e cosa devono fare

Sugli assistenti civici alla fine è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in serata, al termine di un incontro con Francesco Boccia e le ministre Luciana Lamorgese e Nunzia Catalfo, a prendere una posizione per tutti: «Proseguiremo nelle prossime ore nel mettere a punto i dettagli di questa iniziativa, che mira a soddisfare la richiesta di Anci di potersi avvalere di soggetti chiamati ad espletare, gratuitamente, prestazioni di volontariato, con finalità di mera utilità e solidarietà sociale». «Questa iniziativa — ha spiegato ancora Conte — si inserisce nell’alveo di quelle già assunte dalla Protezione civile». Per poi concludere: «Questi soggetti volontari non saranno “incaricati di pubblico servizio” e la loro attività non avrà nulla a che vedere con quella a cui è preposta la polizia». E mentre il bando della Protezione Civile, previsto per ieri, slitta alla fine della settimana dopo l’uscita di Lamorgese, il Corriere della Sera oggi pubblica una serie di domande e risposte sugli assistenti civici:

Chi sono gli assistenti civici?

Sono volontari che faranno capo alla Protezione civile nati «per supportare i Comuni nell’attuazione delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19». La Protezione civile in settimana dovrebbe lanciare un bando per coprire 60.000 posti in tutta Italia. I volontari devono essere maggiorenni, uomini o donne, residenti o domiciliati in Italia. Cosa devono fare?

Il loro compito consiste nel monitorare gli spazi all’aperto delle città più a rischio affollamento dopo la fine della quarantena. Potranno girare nei giardini e nei parchi pubblici, nelle aree gioco per bambini e nei mercati rionali per avvertire le persone in caso di eccessivi affollamenti. Come spiega il presidente dell’Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro, gli assistenti «facilitano gli accessi contingentati ai parchi e ai mercati, contando il numero di persone che entrano ed escono». Ma, come detto anche da Palazzo Chigi, potrebbero essere chiamati a «prestazioni di volontariato con finalità di mera utilità e solidarietà sociale, anche attraverso la rete del Terzo settore». Per loro nessun incarico di «pubblico servizio» né attività di polizia.