La migliore risposta ai “criticoni” di Obama: record stagionale di ascolti per Che tempo che fa

A costo zero Obama a Che tempo che fa porta al record di ascolti stagionale. Battuta la D’Urso: un successone senza trash, liti tra politici o sparate come quella di Feltri che un paio di giorni fa diceva di volere Hitler al governo. Vi pare poco?

Qualcuno, magari proprio quelli che guardano Salvini da Barbara D’Urso, in questi giorni ha criticato l’intervista di Barack Obama a Che tempo che fa: “Costa troppo” dicevano, infarcendo in qualche caso la fake news di insulti. Sì perché, come vi abbiamo spiegato, di fake news si tratta: l’ex presidente degli Stati Uniti non ha preso un euro di cachet. Ma anche se fosse stato pagato ne sarebbe valsa la pena. Parlano gli ascolti: ieri la trasmissione condotta da Fabio Fazio ha registrato 3 milioni 543mila spettatori con share del 13,2%.

In particolare durante l’intervento di Obama CTCF è volato a 5 milioni di spettatori con picchi del 17% di share. Non solo. Grazie al “colpaccio” la Rai ha battuto Mediaset e“Live Non è la D’Urso”: in sovrapposizione dalle 21.18 alle 00.10 Rai3 ha ottenuto 2.577.000 telespettatori con l’11,4% mentre Canale 5 è stata vista da soli 2.343.000 con il 10,3%. La serata di ieri è significativa anche perché lo share di ieri di Che tempo che fa è stato il doppio dello share medio di Rai3 nel prime time 2021. Insomma un successone. A costo zero. Alla faccia dei criticoni. E soprattutto senza trash, liti tra politici o sparate come quella di Feltri che un paio di giorni fa diceva di volere Hitler al governo. Vi pare poco? Non solo un grande risultato in termini di ascolti ma anche un ritorno di immagine per il servizio pubblico.