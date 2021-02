La figuraccia di quelli che chiedono quanti soldi ha preso Obama a Che tempo che fa (è andato gratis)

Quando il dito indica Obama lo stolto guarda il cachet. Sono in tanti quelli che, invece di complimentarsi con Fabio Fazio per il colpaccio dell’intervista all’ex presidente degli Stati Uniti Barack Ombama a Che tempo che fa, sui social si sono chiesti quanto sia costato il suo intervento durante la trasmissione Rai. E qualcuno lo ha fatto anche aggiungendo insulti vari:

Stasera a “che tempo che fa” da quel leccaculo venduto di Fazio

Obama. Qlcn è interessato a quello che ha da dire ? e interessante ? Qual’è il suo cachet? Vergognati Fazio

Perché non si privatizzazione la Rai?

Metà (perlomeno!) italiani sono di cdx sono rappresentati in Rai? — PATRIZIO VEZZANI🇬🇷🇷🇺🇬🇧Trump only (@PATRIZIOVEZZANI) February 7, 2021

Quanti soldi che paghiamo col canone avranno buttato????https://t.co/8OTc5mkbvJ — Esterina🇮🇹⭐ن⭐חַי (@Esterin62237737) February 7, 2021

Che tempo che fa, “grazie presidente”. Sconvolgente: chi porta in studio Fabio Fazio, ma quanti soldi ha speso? @ DA FAZIO-FECCIA D’ITALIA, TUTTA LA FECCIA DEL MONDO. ANCHE OBAMA SI FA PAGARE A PRESTAZIONE, come le mignotte…?🤢🤢🤢🤮🤮🤮 https://t.co/oAh555syM5 — georges bastide (@vallegiorgio41) February 3, 2021

In realtà Obama, come è stato chiarito anche ieri in trasmissione dalla Littizzetto, non ha preso un euro per partecipare a Che tempo che fa. Invece ha dato risposte importanti su quanto è successo a Capitol Hill, ad esempio: “Non cancelleremo mai quel giorno e, anzi, ce lo dobbiamo stampare nella mente perché la democrazia non è un dono che viene dal cielo ma qualcosa che dobbiamo sempre rinnovare e su cui dobbiamo sempre investire. Io credo che quegli impulsi di estrema destra e razzismo lo stiamo vedendo in ogni Paese del mondo. C’è un conflitto in tutto il mondo, una specie di gara tra chi crede nella democrazia e nel progresso e chi nel tribalismo, nell’uomo forte, e quella tensione è ancora presente ora che Biden è Presidente. Martin Luther King diceva che “l’arco dell’universo morale è lungo ma inclina verso la giustizia”, e io ricordo sempre che questo arco si piega perché è la nostra mano a farlo muovere nella direzione della giustizia.”. Un momento importante per la televisione italiana. Che ha un valore e anche se avesse avuto un costo ne sarebbe valsa la pena. In termini di immagine, certo, ma anche economici. Chi non ricorda le polemiche sul compenso di Fabio Fazio e la realtà dei fatti? Che tempo che fa fa guadagnare alla Rai più di quanto gli costi. E facendo servizio pubblico come in questo caso.