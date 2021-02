“Chi vorrebbe al governo?” E Feltri risponde: “Hitler” – VIDEO

Vittorio Feltri lascia interdetti gli ospiti di Stasera Italia e la conduttrice Barbara Palombelli quando propone Hitler come “nome importante” per il nuovo governo. Ma c’è davvero bisogno di queste sparate in tv?

Ieri a Stasera Italia Barbara Palombelli ha ovviamente parlato della formazione del governo Draghi. La conduttrice aveva come ospiti Vittorio Feltri, Daniele Capezzone, Gabriele Albertini e Pietro Sansonetti. E a un certo punto della trasmissione ha fatto a tutti la stessa domanda: “Mi faccia dei nomi, dei nomi di persone importanti che vorrebbe al governo”. Feltri ha risposto con una sola parola: “Hitler”.

A #staseraitalia Barbara Palombelli chiede ai suoi ospiti chi vorrebbero al governo e Feltri risponde: Hitler.

La Palombelli interdetta aggiunge che se si tratta di una battuta non le piace per niente



La Palombelli è rimasta senza parole per qualche secondo. La giornalista spiazzata si è ripresa prima chedendosi “Come…” e poi aggiungendo: “Se è una battuta non mi piace per niente”. Da parte sua Vittorio Feltri ha provato a sdrammatizzare: “E vabbè…ma su via…”. Peccato che il suo tono fosse serissimo pochi attimi prima.

C’è poco da sdrammatizzare: pochi giorni fa si è celebrato il Giorno della Memoria ma evidentemente a Feltri non interessa. Più che altro viene da chiedersi, come in tanti hanno fatto sui social, quale sia il senso di invitare un personaggio che ormai fa parlare quasi esclusivamente per le sue sparate che per le sue argomentazioni. Il giornalista è opinionista fisso di Stasera Italia, ma anche di Fuori dal Coro di Mario Giordano. Partecipa anche a L’Aria che tira di Myrta Merlino. Vale la pena concedergli tanto spazio in televisione?