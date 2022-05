Ora, solo ora, la Rai derubrica il caso della stella a cinque punte in ascensore ad “atto vandalico”

Quella che era stata raccontata come “intimidazione brigatista” nei confronti del direttore del Tg2 in realtà non lo era, come già spiegato

Si era gridato allo scandalo, al ritorno delle minacce delle Brigate Rosse. Era stato anche indicato l’obiettivo di quella minaccia e il movente: il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano per via della sua partecipazione alla convention di Fratelli d’Italia a Milano. In realtà, come poi dimostrato nei giorni successivi, quella “denuncia” a orologeria era fasulla. Quella stella a cinque punte, “graffiata” sul vetro dello specchio di un ascensore nella sede della Rai a Roma era lì da anni. E ora, a venti giorni dall’interrogazione in Vigilanza su questo caso, anche viale Mazzini a derubricato il tutto, passando dall'”intimidazione brigatista” all'”atto vandalico”. E anche vecchio.

Dopo 20 giorni di silenzio, solo ora la Rai derubrica la presunta “intimidazione brigatista” al Tg2 a semplice “atto vandalico”. Ora i vertici chiedano scusa alle tante autorità istituzionali spinte a esprimere solidarietà su un oscuro equivoco, se non addirittura un vero inganno pic.twitter.com/WnhmfUfMdH — Michele Anzaldi (@Michele_Anzaldi) May 27, 2022

Ascensore Rai, quella stella a cinque punte era solo “atto vandalico”

A riportare l’esito della chiusura delle indagini, con la risposta della Rai all’interrogazione presentata in Vigilanza, è stato il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi. Fu proprio lui, alla luce delle notizie che avevano già smentito la narrazione sulla minaccia brigatista nei confronti del direttore del Tg2, a presentare quell’interrogazione che oggi è arrivata a conclusione, con una risposta scritta nella quale la televisione pubblica spiega che si era trattato solamente di un “atto vandalico”.

Nessun messaggio minatorio nei confronti di Gennaro Sangiuliano in quell’ascensore Rai di Saxa Rubra. Quei messaggi di solidarietà che, dunque, ne sono susseguiti non avevano alcun riscontro reale. Perché non vi era mai stata alcuna minaccia. Come vi abbiamo raccontato lo scorso 1° maggio, infatti, quella stella a 5 punte era lì da anni e immortalata dai selfie di diverse giornaliste e conduttrici che avevano pubblicato, già nel 2019, scatti da quell’ascensore. Che era lì, con quella stella a 5 punte. Senza che nessuno dicesse nulla. Fino all’esplosione di un caso mediatico che non esisteva e non esiste.