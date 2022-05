Una stella a cinque punte nell’ascensore del Tg2 agita da giorni il dibattito politico in seguito alla segnalazione di un giornalista. A quanto apprende l’Adnkronos, sul ritrovamento del simbolo delle Brigate rosse negli uffici della Rai a Roma, immediatamente denunciato alla polizia, sarebbero partiti rilievi della Digos. La Procura di Roma ha aperto un’indagine su quella che si pensava potesse essere una minaccia al direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano dopo il suo intervento alla convention di Fratelli d’Italia. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha espresso “massima vicinanza” al giornalista e “a tutta la redazione del Tg2” per quello che ha definito un simbolo “vergognoso”. “Solidarietà al direttore Gennaro Sangiuliano e a tutta la redazione del Tg2 dove è stato ritrovato un simbolo delle Brigate rosse. Un gesto intimidatorio vergognoso e inaccettabile”, ha scritto su Twitter il presidente del Senato Elisabetta Casellati, mentre Salvini ha aggiunto: “Nessuno spazio al fanatismo e all’intimidazione dei giornalisti, soprattutto in un momento storico come quello che stiamo vivendo: le voci fuori dal coro vengono censurate, attaccate, intimidite”.

Lo strano caso della stella a cinque punte nell’ascensore della sede del Tg2 che era lì da anni

Come fa notare Simone Canettieri sul Foglio, però, la “stella” sarebbe in quella cabina ascensore almeno da due anni e mezzo. Come prova fornisce uno scatto della giornalista Maria Leitner, nel quale è ben visibile il simbolo, datato 5 dicembre 2019.

Piccolo aggiornamento: la stella delle Br fa capolino nell’ascensore del tg2 dal 5 dicembre 2019 https://t.co/QfEkHZz4ly pic.twitter.com/2F7EM1nIII — simone canettieri (@simocanettieri) May 9, 2022

Allo stesso modo una fotografia postata sul suo profilo Instagram dalla conduttrice di Tg2 Post Manuela Moreno mostra la presenza della stella al 23 aprile 2021.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuela Moreno (@nunimoreno)

Stampa romana aveva chiesto “alle forze dell’ordine di fare piena luce sulla comparsa di una stella a cinque punte, che richiama le brigate rosse, in un ascensore della redazione del tg2 a Saxa rubra”. L’appello era partito anche dall’Usigrai. “Solidarietà alle colleghe e ai colleghi del Tg2 per quanto accaduto. Si faccia velocemente chiarezza e si individuino gli autori del gesto. Libertà, autonomia e indipendenza dell’informazione di servizio pubblico non possono essere oggetto di intimidazione”. Ma alla luce di queste nuove informazioni il caso potrebbe sgonfiarsi presto.

(immagine di copertina: profilo Instagram Manuela Moreno)