Al termine della prima tappa del Campionato europeo di Karting nella città di Portimão, in Portogallo, il giovane pilota vincitore, il russo Artyom Severyukhin, ha sconvolto tutti con un gesto inaspettato. Sul gradino più alto del podio, sotto la bandiera italiana – che lo rappresenta in conseguenza delle sanzioni imposte alla Russia dalla Fia – si è battuto due volte il petto per poi fare il saluto nazista, prima di lasciarsi scappare una risata.

#Russian driver Artyom Severyukhin, competing under the Italian flag at the #European Junior Karting Championship, showed a #Nazi salute at the awards ceremony.

He competing under the #Italian flag because of the sanctions imposed on #Russia. pic.twitter.com/q4wOGHPsvR

— NEXTA (@nexta_tv) April 11, 2022