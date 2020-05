L’appello a farsi rimuovere dai contatti di chi scarica l’app COVID-19 AB TraceTogether

L’appello è drammatico: “A tutti i miei contatti che intendono installare l’applicazione COVID-19 AB TraceTogether, rimuovimi dall’elenco dei contatti telefonici e da Facebook prima di installare l’applicazione sul tuo smartphone! Non hai il mio consenso a utilizzare il mio numero di telefono in connessione con la tua applicazione per identificare, tracciare o localizzare la mia persona perché se hai questa applicazione, tutti i tuoi contatti saranno conosciuti e anche i loro, e sarà contro la loro volontà o la loro conoscenza!”.

E poi prosegue così: “Visto quello che sta succedendo in Cina con questo programma, non lo voglio affatto! Grazie per la vostra comprensione. Questo non significa che non ti amo o che provi sentimenti veri nei tuoi confronti, non mi interessa essere seguito come se avessi un collare radio. Non userò questa app e proteggerò i miei contatti”.

Chi avesse notato un italiano un po’ curioso ci ha azzeccato in pieno: si tratta della riproposizione di un appello che gira in inglese.

To all my friends and contacts who intend to install the COVID-19 app AB TraceTogether (or similar) please delete me from your phone contact list and Facebook before installing the app on all your smart devices! You do not have my consent to use my phone number in connection with your app to identify, track or locate my person because if you have this app all your contacts will be known and theirs will as well, and it will be against their will or knowledge! Having seen what’s going on in China with this program (or similar ones), I don’t want this at all! Thank you for your understanding. I will not use this app and I also will protect my contacts.