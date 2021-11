Un applauso commosso che è salito imponente dagli spalti dell’Olimpico: così Giampiero Galeazzi è stato omaggiato prima di Italia-Svizzera, match valido per le qualificazioni al mondiale di Qatar 2022. Al momento del ricordo del popolare giornalista voluto dalla Figc, gli oltre 50mila tifosi presenti allo stadio lo hanno lungamente applaudito.

L’omaggio dell’Olimpico a Galeazzi prima di Italia-Svizzera | VIDEO

Sul maxischermo in quel momento la foto del giornalista mentre intervistava Roberto Baggio in maglia azzurra. “Ciao Giampiero” il breve messaggio di saluto che ha dato il via all’applauso dei tifosi presenti mentre lo speaker scandiva “Ricordiamo con particolare affetto Giampiero Galeazzi, scomparso oggi“. Parole sommerse dal rumore delle mani di chi lo ha omaggiato mentre risuonava “Ciao Giampiero!”:

La foto non è stata scelta a caso. Era proprio di un’altra Italia-Svizzera, e di un’altra qualificazione ai Mondiali:

Giampiero #Galeazzi a #Cagliari con Baggio proprio al termine di un #ItaliaSvizzera, qualificazioni a USA 94. Esordio di Sacchi in panchina e gara famosa per il pasticcio Costacurta-Marchegiani, ancora poco avvezzi alla nuova regola del gioco coi piedi dopo retropassaggio. pic.twitter.com/tgRv4NtrJu — Alessandro F. 🎗️ (@Sandrino_14) November 12, 2021

Il CT della Nazionale Roberto Mancini aveva personalmente tributato il suo omaggio al “Bisteccone” prima della partita:

Ciao Giampiero, sei stato speciale sia come inviato che come uomo 🙏 pic.twitter.com/E48x8pqCmf — Roberto Mancini (@robymancio) November 12, 2021

Anche il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, aveva speso delle parole nei suoi confronti: “Ci ha lasciati un grande professionista, la voce di tanti successi Azzurri dello sport italiano. Era un tifoso appassionato della nostra Nazionale, lo ricordiamo con grande affetto”. Proprio della FIGC è stata l’iniziativa della foto e del messaggio di cordoglio da cui è partito l’applauso. Non c’è stato il minuto di silenzio, ma probabilmente a Bisteccone sarebbe piaciuto di più tutto questo calore.