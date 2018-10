Virginia Dalla Sala sul Fatto Quotidiano racconta oggi come sarà l’app per il reddito di cittadinanza annunciata nei giorni scorsi da Diego Piacentini in un’intervista al Corriere della Sera e che si fonda sull’accesso tramite Spid:

Il progetto è in fase di sviluppo avanzato, è nato prima dell’arrivo di questo governo, tanto che in estate sono iniziati i primi test con un numero limitato di cittadini e in sette comuni –tra cui Milano, Torino, Palermo, Cagliari, ma anche più piccoli –e sette amministrazioni. L’app si può scaricare sullo smartphone; si dovrebbe da lì poter accedere alla cartella sanitaria per consultare i propri referti e il fascicolo sanitario, con tanto di alert quando ne è disponibile uno nuovo. E ancora: si può prenotare l’appuntamento per il rilascio della carta d’identità elettronica e l’attivazione della notifica per ricordarlo. O l’avviso della scadenza della tassa sui rifiuti con tanto di importo e possibilità di pagare tramite la app.

Da leggere assolutamente: Giorgia #Melonichan paladina dell’amore saffico a sua insaputa