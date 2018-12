Antonio Megalizzi, giornalista nato a Trento, è stato ferito alla testa ieri a Strasburgo durante l’attentato di Cheriff Chekat. Secondo le notizie che giungono dalla cittadina francese Megalizzi è stato colpito da un proiettile alla base del cranio.

Antonio Megalizzi: come sta il giornalista italiano ferito nell’attentato a Strasburgo?

La notizia del suo ferimento è arrivata dall’europarlamentare del Partito Democratico Brando Benifei, che è stato informato dalla redazione dove il giornalista lavorava, ovvero quello di Europhonica, emittente che fa parte del network delle radio universitarie. Lo staff di Europhonica aveva fatto sapere su Twitter che Megalizzi era fuori pericolo, ma a quanto pare invece le sue condizioni sono gravissime. “Ho notizia purtroppo di un giovane giornalista radiofonico italiano che conosco fra i feriti – ha scritto Benifei sul proprio profilo Facebook – spero non grave”.

Europhonica è il progetto internazionale promosso da RadUni (l’associazione italiana operatori radiofonici universitari) insieme alle radio universitarie di Francia, Spagna, Portogallo e Germania. Il suo obiettivo è raccontare l’Europa attraverso gli occhi degli studenti universitari, selezionati per la prima redazione radiofonica europea. Una volta al mese, in concomitanza con la plenaria del Parlamento Europea, Europhonica trasmette in diretta da Strasburgo.