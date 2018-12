Ieri a Strasburgo poco dopo le 20 un uomo ha aperto il fuoco sulla folla nella rue des Orfèvres, dove si trova il mercatino di Natale. Quattro persone sono morte e 11 sono rimaste ferite. Dopo la sparatoria è iniziata una caccia all’uomo. Il killer, fuggito a piedi, doveva essere arrestato ieri mattina ma non era in casa: si chiama Cherif Chekatt, un 29enne nato a Strasburgo di origine marocchina, conosciuto alle forze dell’ordine per reati comuni e ai servizi di intelligence per la radicalizzazione islamista.

Cherif Chekatt: l’attentatore di Strasburgo

Per questo motivo era schedato «S» ovvero considerato una minaccia per la Sicurezza nazionale, e quindi controllato dai servizi (come quasi tutti i terroristi che hanno colpito in questi anni in Francia, e altre 10mila persone sospettate di poter compiere un giorno un atto terroristico). Era accusato di estorsione. Nel 2011 aveva ferito un uomo con una bottiglia ed era stato condannato a due anni di prigione. Il ministro Castaner, inviato immediatamente a Strasburgo per seguire da vicino gli eventi, ha annunciato di aver elevato il livello di allerta, ha spiegato che sono stati rafforzati i controlli alle frontiere e ai mercatini di Natale di tutto il Paese. E’ stato Castaner a definire il killer un “criminale comune” con precedenti penali, che aveva già scontato alcuni periodi di detenzione sia in Francia che in Germania. Sull’attacco indaga la procura generale antiterrorismo. Il premier Philippe ha anche attivato la cellula interministeriale di crisi.

Cherif Chekatt era noto agli agenti anche per vicende legate a furti, violenze e traffico di droga. Nella sua abitazione, gli inquirenti hanno rinvenuto delle granate ma al momento del blitz, questa mattina, lui non c’era già più. Quel mancato arresto di questa mattina lo ha indotto a passare all’attacco, questa sera, nella strage prenatalizia che sconvolge la Francia e l’Europa. Fisico prestante, circa 1 metro e 80 di altezza, con i capelli neri. Cherif era coperto da un mantello scuro. Pare che stasera abbia anche aperto il fuoco contro dei militari di Sentinelle, rimanendo ferito nello scontro a fuoco. Colpito a sua volta, secondo l’Obs, anche un militare coinvolto nella sparatoria. Secondo informazioni raccolte da Bfm-Tv, frequentava gli ambienti radicali di Strasburgo.