Annalisa Allocca: una scienziata contro Di Maio?

Per il Partito Democratico sarà Annalisa Allocca la probabile sfidante di Luigi Di Maio nel collegio di Pomigliano dove il candidato premier del MoVimento 5 Stelle vuole schierarsi. Lo scrive l’agenzia di stampa ANSA raccontando delle candidature che si stanno chiudendo nei collegi uninominali in queste ore. La Allocca, ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha 33 anni ed è salita agli onori delle cronache lo scorso ottobre per il Nobel per la fisica assegnato a Rainer Weiss, Barry Barish e Kip Thorne per l’osservazione delle onde gravitazionali.

Nel loro team, raccontava qualche tempo fa Il Mattino, c’era un fisico originario di Bacoli, Antonio Perreca di 43 anni, ricercatore al California Institute of Technology – Caltech a Pasadena e dallo scorso marzo alla Università degli Studi di Trento. Anche Annalisa Allocca, spiegava il quotidiano napoletano, era tra i componenti della collaborazione Ligo – Virgo: la più giovane del gruppo. “Contro il re dei congiuntivi – ironizza con l’agenzia una fonte Dem – schieriamo una scienziata che profuma di Nobel”.

Foto copertina da Marigliano.net