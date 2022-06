Anita Alvarez, la nuotatrice ha un malore sott’acqua e rimane sotto. Il salvataggio | VIDEO ricostruzione

Poteva finire molto male per Anita Alvarez, la nuotatrice statunitense che ieri ai Mondiali di nuoto di Budapest, è svenuta sott’acqua ed è rimasta incosciente a causa del suo malore per diversi secondi. Nonostante il luogo affollato nessuno si era reso conto della situazione. Tranne la sua allenatrice, Andrea Fuentes, che si è tuffata per salvarla.

Anita Alvarez: il video a Budapest, la nuotatrice sviene sott’acqua

L’atleta 25enne era ormai alla fine del suo esercizio di nuoto sincronizzato alla Szechy pool mentre si svolgevano le prove del singolo libero, quando è finita a fondo vasca per una decina di secondi: Andrea Fuentes, la sua coach si è tuffata nella vasca per soccorrerla. Dopo il malore sono intervenuti medici e i paramedici che hanno trasportato Anita Alvarez in infermeria, dove è stata dichiarata fuori pericolo. Proprio la nuotatrice, dopo il panico provocato dall’incidente,è riuscita a tornare sul piano vasca per rassicurare sulle proprie condizioni di salute. Sembra che si sia trattato di un semplice malore probabilmente causato dal caldo e dallo stress.