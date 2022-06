Andrea Fuentes è l’allenatrice di Anita Alvarez, la nuotatrice di sincronizzato che ha perso i sensi sott’acqua. Le ha salvato probabilmente la vita tuffandosi tempestivamente quando chi avrebbe dovuto farlo non si era accorto del pericolo. E ora racconta cosa è successo.

😱 Así fue la rápida intervención de la española @andreafuentes83 tras los angustiosos momentos por el desmayo de su pupila Anita Álvarez en la piscina: “Ha sido un buen sustito, me he tenido que tirar porque no lo hacían los socorristas” 👏👏👏 pic.twitter.com/3K2J96EHhf — MARCA (@marca) June 23, 2022

Andrea Fuentes: “Anita Alvarez non respirava così mi sono tuffata”

Andrea Fuentes, quattro volte medaglia olimpica nel nuoto sincronizzato, è saltata in piscina dopo aver visto Anita Alvarez affondare sul fondo alla fine della sua routine finale libera da solista. Non è stata la prima volta che la coach ha dovuto salvare Alvarez : si è tuffata in piscina durante un evento di qualificazione olimpica lo scorso anno e l’ha portata in salvo insieme alla compagna di nuoto dell’americana Lindi Schroeder. “Anita sta già molto meglio. Anche se, a dire il vero, abbiamo avuto una bella paura”, aggiungendo “Mi sono tuffata in acqua perché ho visto che nessuno, nessun bagnino, stava intervenendo dentro. Mi sono un po’ spaventata perché non respirava, ma ora sta bene. Deve riposare”. Sono stati attimi di vero spavento perché, come sottolinea Fuentes, “Quando sono riuscita a prenderla in braccio, la sua mascella era serrata così forte che non respirava. Lì mi sono davvero spaventata. Ha continuato a non respirare per almeno due minuti”.

L’allenatrice ha anche pubblicato un post su Instagram raccontando che malori come quello di Anita Alvares non sono rari per chi fa sport, soprattutto se si tratta di una disciplina durissima come il nuoto sincronizzato.

Ora la nuotatrice verrà esaminata nuovamente dai medici che valuteranno se dare il via o meno alla sua partecipazione alle gare di venerdì nella prova libera a squadre.

