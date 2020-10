Angela Maraventano: la leghista che dice che “La nostra mafia non ha più quel coraggio è quella sensibilità che aveva prima”

Angela Maraventano, ex senatrice della Lega, ieri a Catania sul palco della “Pontida del Sud” organizzata a sostegno di Matteo Salvini il giorno dell’udienza preliminare per il caso Gregoretti ha parlato della “nostra mafia che ormai non ha più quella sensibilità e quel coraggio che aveva prima. Dove sono?”

Angela Maraventano, ex senatrice della Lega, ieri a Catania sul palco della “Pontida del Sud” organizzata a sostegno di Matteo Salvini il giorno dell’udienza preliminare per il caso Gregoretti ha parlato della “nostra mafia che ormai non ha più quella sensibilità e quel coraggio che aveva prima. Dove sono? – dice Angela Maraventano – non esiste più. Perché noi la stiamo completamente eliminando… Perché nessuno ha più il coraggio di difendere il proprio territorio”.

La Maraventano, insieme Attilio Lucia, vice presidente della Lega a Lampedusa, sono stati denunciati alla Procura di Agrigento con l’ipotesi di reato di interruzione di pubblico servizio. A procedere è stata la Digos della Questura. I due esponenti del Carroccio sono stati ritenuti responsabili, il 30 agosto scorso, da mezzanotte alle 4, di una “manifestazione non preannunciata” per ” per impedire il transito dei mezzi impegnati al trasferimento dei migranti” durante lo sbarco di un peschereccio con a bordo 369 migranti di diverse nazionalità, 30-40 manifestanti” e “la presenza dei migranti sull’isola”.