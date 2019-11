Fratelli d’Italia recluta Andrea Cerulli, ex capogruppo del Movimento 5 stelle a Imola. Lo ha annunciato lui stesso questa mattina a Bologna accanto al deputato Fdi Galeazzo Bignami e al coordinatore locale Lorenzo Tomassini. Qualche giorno fa si era dimessa la sindaca con il fidanzato leghista Manuela Sangiorgi.

Andrea Cerulli: il capogruppo M5S a Imola passa a Fratelli d’Italia

“Ho già dato le dimissioni – dice Cerulli – da un movimento propagandistico che è senza competenza e senso delle istituzioni. A breve darò anche le dimissioni da consigliere comunale”. Bignami ringrazia per l’adesione: una scelta che, a suo avviso, “dimostra quale è la forma più genuina di cambiamento e discontinuità. Il nostro partito- sottolinea Bignami- dimostra di saper allargare il perimetro anche al di fuori del centrodestra, anche se Andrea, credo di poterlo testimoniare, non è mai stato di centrosinistra. Non credo ci fermeremo qua”.

Su Facebook il consigliere è invece silente, anche se qualche giorno fa citava il motto fatto suo da Giorgia Meloni durante la manifestazione della Lega a San Giovanni e polemizzava con gli eletti al parlamento in ritardo con la rendicontazione.

