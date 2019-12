Ancona Respect: Diamo un calcio a Salvini

Ancona Respect, una squadra di calcio femminile di Ancona iscritta agli elenchi ufficiali della Figc ha deciso di chiudere l’anno sportivo disputando una partitella in famiglia. Prima del fischio d’inizio, i protagonisti della festa si sono schierati a centrocampo esponendo il cartello: “Diamo un calcio a Salvini“. Lo slogan è stato esposto per protestare contro la “presenza tossica” del leader leghista in quel di Ancona.

Il messaggio su Facebook che ha spiegato il perché dell’iniziativa:

Ieri ci siamo salutat* per la pausa natalizia con una partita. Si è svolta proprio come piace a noi, squadre miste in cui giocavano Under 12 e prima squadra femminile, dirigenti, allenatori, amic*, tifos*.

Prima del fischio d’inizio abbiamo realizzato un cartellone con scritto ” Diamo un calcio a Salvini” , vista la presenza tossica del leghista nella giornata di ieri nella nostra città.

Attraverso lo sport ogni giorno contestiamo e ci opponiamo al clima di odio e razzismo propagandato da leghisti e fascistoidi di turno. Ogni giorno dimostriamo a tutte e tutti che nuovi modi di vivere il calcio e la città sono possibili.

Non permettiamo che si speculi sulla nostra città o che si sparga odio per raccogliere qualche voto.

Ancona è la città in cui viviamo, in cui ci alleniamo, in cui costruiamo un quartiere e una comunità differenti. Ancona è la nostra città e sappiamo riconoscere benissimo da sol* quali sono i suoi nemici!

Fuori fascisti e razzisti da Ancona, qua gli unici stranieri siete voi!

Dalle strade ai campi da gioco.

Dalle piazze agli spogliatoi.

Sempre presenti, sempre antirazzist*.