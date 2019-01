La foto dell’ambulante allontanato dalla scorta di Salvini: cosa è successo davvero

Oggi il Corriere della Sera ha pubblicato questa foto che ritrae Matteo Salvini a Teramo che parla con un venditore ambulante nel frattempo portato via da due uomini della sua scorta. La foto è accompagnata dal titolo “La Visita – Allontanato extracomunitario” e da questa didascalia: «In strada – La scorta di Salvini a Teramo allontana un extracomunitario che voleva vendere degli oggetti».

Sulla sua pagina Facebook Salvini ha pubblicato un video in diretta che racconta proprio la scena ritratta nella foto. Salvini sta scattando un selfie con due ammiratori che guardano l’obiettivo, mentre il ragazzo di colore fa capolino dietro di loro al minuto 3,25: quest’ultimo gli si avvicina, gli stringe la mano e poi pare chinarsi forse per mostrare proprio gli oggetti ritratti nella foto.

Salvini prima chiede: “Cosa devo fare?”, e poi quando l’altro evidentemente gli indica qualcosa risponde: “No. Non ho niente da comprare”. Nel frattempo evidentemente il ragazzo viene portato via dagli uomini della scorta e Salvini prima guarda nella direzione dell’uomo e poi si gira verso le altre persone in attesa di scattarsi una foto con lui, dicendo subito dopo: “E che cazzo”. Successivamente la telecamera segue per qualche secondo i tre che si allontanano da Salvini.