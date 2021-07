Chi è Amalia Bruni, la (nuova) candidata della coalizione di Centrosinistra per la Calabria

Dopo il passo di lato di Maria Antonietta Ventura, la coalizione di centrosinistra (composta da PD, MoVimento 5 Stelle, LeU e altre liste a sostegno) ha scelto il nuovo nome per la corsa alla poltrona da Presidente della Regione Calabria. Nelle giornata di oggi arriverà l’ufficialità, ma si parla con fermezza di Amalia Bruni, una personalità di spicco nel mondo della neurologia, della medicina e della ricerca. Sarà lei a confrontarsi alle urne (con le elezioni previste tra la seconda metà di settembre e le prime due settimane di ottobre) con Roberto Occhiuto (Centrodestra) e Luigi De Magistris.

Amalia Bruni, la nuova candidata del Centrosinistra in Calabria

A riportare la notizia, citando fonti interne alla coalizione, è AdnKronos che ha sottolineato come la convergenza sarà ufficializzata entro la giornata di oggi al termine dell’ultimo tavolo di confronto tra le varie forze in campo. Partito Democratico, MoVimento 5 Stelle, Articolo 1, LeU, Centro democratico, Io resto in Calabria e Socialisti Verdi hanno optato per il nome della nota neurologa, famosa per aver guidato un team di ricerca che ha scoperto la “nicastrina”, una proteina alla base del “meccanismo patogenico della demenza precoce dell’Alzheimer”. Una storia di scienza, analisi e studio raccontata, nel febbraio 2020, anche negli studi de L’Aria che Tira, su La7.

Sarà lei, dunque, a scendere in campo perla coalizione di centrosinistra e a confrontarsi contro i due principali rivali di questa contesa elettorale in Calabria: da una parte, infatti, troviamo il candidato di Centrodestra Roberto Occhiuto (in tandem con l’attuale Presidente “facente funzioni” Nino Spirlì); dall’altra l’attuale sindaco uscente di Napoli Luigi De Magistris che nelle ultime ore ha perso anche il sostegno di “Tesoro Calabria” di Carlo Tansi. E proprio quest’ultima lista potrebbe sostenere la donna alla guida del centro regionale di Neurogenetica di Lamezia Terme.

(foto: da L’Aria Che Tira, La7)