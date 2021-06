Chi è Maria Antonietta Ventura, la candidata Pd-M5S-LeU in Calabria

Le carte sono in tavola e la campagna elettorale può partire (ufficialmente). La Calabria ha i suoi due principali concorrenti per le prossime elezioni Regionali in programma in autunno. Da una parte c’è il centrodestra che ha proposto un ticket composto da Roberto Occhiuto e dall’attuale reggente Nino Spirlì; dall’altra c’è la grande alleanza tra Partito Democratico, MoVimento 5 Stelle e Liberi e Uguali che oggi hanno scelto di puntare, uniti, tutto sull’imprenditrice Maria Antonietta Ventura.

Maria Antonietta Ventura, la candidata di PD-M5S-LeU in Calabria

I cittadini calabresi saranno chiamati al voto in una data (ancora da definire) tra il 15 settembre e il 15 ottobre. Per il momento mancano i giorni esatti (così come per tutte le altre elezioni, Regionali e amministrative, sparse per tutto il Paese). Adesso però, i due principali contendenti – sempre tenendo in considerazione il nome dell’attuale sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che si candiderà con una propria lista – sono stati decisi e la Calabria potrà scegliere a chi affidare la guida della propria Regione dopo la morte di Jole Santelli.

Ed è proprio sulla punta dello Stivale che avverrà l’ennesimo tentativo di un’alleanza eterogenea tra il Centrosinistra e il MoVimento 5 Stelle. Il tutto puntando sul nome di Maria Antonietta Ventura. L’imprenditrice, classe 1968, è alla guida di un’impresa legata alla sua famiglia ed è occupata nel settore dell’armamento ferroviario. Non solo: è anche Presidente della sezione calabrese dell’Unicef.

Il comunicato dell’alleanza giallorossa

“Dopo settimane di intenso e serio confronto con tutte le forze politiche e civiche del territorio che si riconoscono nella coalizione tra il centrosinistra unito e il M5S, annunciamo la candidatura di Maria Ventura alla presidenza della Regione Calabria – si legge in una nota firmata da Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza in rappresentanza dei tre partiti. Maria Antonietta Ventura è la personalità migliore per conciliare slancio nei valori e pragmatismo nell’azione. La nostra proposta guarda alla Calabria che lavora e che lotta, che innova e costruisce un riscatto vero, oltre ogni retorica”.