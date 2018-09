Il Comune di Roma deve 18 milioni ad AMA, ma…

Sergio Rizzo su Repubblica Roma racconta oggi un risvolto interessante della guerra Comune-AMA sul bilancio della municipalizzata dei rifiuti, a cui mancano giusti giusti 18 milioni di euro, ovvero il corrispettivo dei servizi cimiteriali che AMA svolge (svolge?) ma il Campidoglio non vuole riconoscerle perché non sa dove mettere a bilancio questi soldi. Il risvolto più interessante – e comicamente divertente – della vicenda è che per farlo il Comune potrebbe essere costretto a rivolgersi alla tecnica dei debiti fuori bilancio, tanto vituperata dal M5S all’opposizione:

Perché i conti dell’Ama sono parte integrante dei conti del Comune. Di conseguenza, se il Campidoglio non approva il bilancio della municipalizzata, non è in grado di dare il via libera neppure al proprio bilancio consolidato. E tutto per 18 milioni dei servizi cimiteriali. Sono i soldi che l’Ama rivendica dal proprio azionista, ma che il suo azionista ritiene di non dovergli dare.